La reciente aprobación del nuevo reglamento de servicio de transporte especial —es decir, del servicio de taxis en Huancayo— ha generado la división de esta modalidad de transporte. Mientras los taxistas independientes la respaldan, algunas empresas y asociaciones han mostrado su rechazo a la normativa.

La medida, entre otras cosas, sacará de circulación a vehículos antiguos, es decir al 10% de las unidades (alrededor de 2000 de taxis) y obligará a implementar nuevas características en los vehículos, como la colocación de franjas reflectivas verdes (para el taxi independiente) o el pintado de la placa en el techo del vehículo.

Roque Rojas, representante de la Asociación de Transportistas de la Región Junín (Asotran), gremio que agrupa a 15 empresas, sostuvo que las nuevas medidas implican un perjuicio económico para el taxista, sea por la implementación de características o por el retiro de vehículos antiguos. Rojas afirmó que ninguna normativa nacional obliga a los conductores a obedecer la disposición del concejo municipal y adelantó que su asociación demandará a la comuna wanka.

“No nos vamos a hacer lío, eso no se va a aplicar. No vamos a acudir solo a Indecopi (para que se declare barrera burocrática); tenemos varios procesos y vamos a llegar a sentenciar a quienes están infringiendo la normativa nacional”, advirtió el dirigente

Al respecto, el gerente de Tránsito y Transportes de la MPH, Jorge Quispe Ávila, enfatizó que el pintado de placas permitirá identificar vehículos de delincuentes; mientras que la eliminación de autos antiguos generará menos contaminación.

“Ese gerente o representante de Asotran quiere que sigamos viviendo en el caos, que sigamos con vehículos de hace 25 o 30 años. Huancayo no es solo de los transportistas, es de los huancaínos. Tendrán que adecuarse y renovar sus flotas”, finalizó el funcionario.