Ayer, 12 enero, según el contrato, debía concluirse la construcción de las piletas y baños de la plaza Constitución; sin embargo, este plazo no se cumplirá, pues la obra lleva más de 45 días de suspensión. Así lo advirtió la regidora provincial Fiorella Fabián.

RETRASO

“La obra aún sigue paralizada; es un mes y medio en esa situación. Se tenía que entregar en febrero, pero estamos con el 2 %. Van a tener que ampliar el plazo dos o tres meses más”, detalló Fabián.

De hecho, en el informe de control N° 033-2025, publicado el pasado 10 de diciembre, el Órgano de Control Institucional (OCI) ya advertía sobre la suspensión de los trabajos y detallaba que su ejecución apenas alcanzaba el 2.74 % al mes de octubre.

A la fecha, no ha habido mayores avances y no se realiza ningún trabajo en la zona intervenida.

INFORMACIÓN

Pese a las demoras y cuestionamientos, la Municipalidad Provincial de Huancayo no ha informado oficialmente al Concejo Municipal. Según la entidad, la obra paró por inconsistencias en el desagüe: las tuberías existentes miden 2.40 m frente a los 2.70 m proyectados, un error técnico omitido en el expediente actual.

“Los informes que dan son superfluos. Sobre esta paralización ya hemos pedido la información, pero recién adjuntarán los documentos. Es una mala práctica o falta de transparencia; pasa en esta obra y en diferentes acciones”, señaló la regidora.