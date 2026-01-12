Dos varones fueron sorprendidos infraganti por agentes del patrullaje integrado cuando intentaban sustraer la memoria de un taxi de la empresa Paz Nacional, en la intersección de los jirones Moquegua y Juan Parra del Riego, en el distrito de El Tambo, alrededor de las 9:40 de la mañana.

Uno de los sujetos fue visto manipulando el vehículo de placa W3G-592, mientras su cómplice permanecía a bordo de otra unidad motorizada listo para facilitar la huida. La rápida intervención de serenos y policías permitió reducir a ambos antes de que concretaran el ilícito.

El conductor afectado indicó que había ingresado a una clínica cercana para recoger los análisis médicos de su esposa, situación que fue aprovechada por los presuntos delincuentes para actuar.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones y determinar si estarían involucrados en otros hechos similares.