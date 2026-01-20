Un padrastro fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por el delito de tocamientos indebidos en agravio de su hijastra, quien era menor de edad al momento de los hechos, informó la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

La condena contra Yonathan Quinto Cordero (34) fue dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial, tras valorar pruebas como la entrevista en Cámara Gesell y el examen pericial psicológico, que acreditaron su responsabilidad penal.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en el año 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y fueron denunciados en 2022, luego de que profesionales del ámbito educativo detectaran señales de alerta y comunicaran la situación a la madre de la menor.

El Ministerio Público, a cargo del fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez, logró sustentar la acusación que permitió la sentencia condenatoria. El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura inmediata del sentenciado para el cumplimiento de la pena.