Esta semana, la Municipalidad Provincial de Huancayo inició —una vez más— trabajos de reordenamiento del comercio informal en el damero de la ciudad, priorizando sobre todo las calles Ica, Ferrocarril, Huancas y pasajes aledaños.

Este plan, sin embargo, no será tan radical como los que se intentó aplicar hasta ahora en la gestión de Dennys Cuba: será más flexible, pues se permitirá el comercio informal, mientras sea ordenado. Así lo anunció el gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo.

RECONOCE

El funcionario, recientemente designado, es claro al reconocer que la informalidad no se puede eliminar de golpe.

“Van a estar alineados y ordenados (ambulantes e informales). Están allí y siempre han estado. Sacarlos de ahí sería contraproducente, porque ¿a dónde los llevamos?”, reconoció el gerente.

Anunció que el pasaje Juana Caballero, el primero a la izquierda al ingresar por el Jr. Ica, será la vía piloto. Allí se reordenará a los comerciantes y así deberán funcionar las calles aledañas.

En el Jr. Ica también se permitirá el comercio informal, siempre que no invadan la pista.

“Las mamitas que venden verdura deben ocupar la mitad de la vereda entre las 5:00 y 7:00 de la mañana”, detalló.

Mientras tanto, los vendedores de ropa podrán instalarse por la tarde.

“Ellos ya son conscientes; saben que tienen un horario a partir de la tarde y que por la mañana la vía estará libre”, finalizó el funcionario.