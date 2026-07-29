El profesor de Educación Física Hubert Robles Ortega falleció la mañana del martes tras ser atropellado por una camioneta en la cuadra 14 de la avenida San Carlos, a la altura del jirón Santo Toribio, en Huancayo.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 6:50 a. m., cuando el docente regresaba a su vivienda luego de realizar su habitual rutina de ejercicios.

La camioneta, de placa BTS-430, terminó impactando contra la fachada de una vivienda después de embestir al profesor, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Conductora fue detenida

Personal policial intervino a Luciana Nicole Orizano Calderón (22), quien conducía el vehículo y se encontraba acompañada por otro joven al momento del accidente.

La colisión también dejó herida a Soledad Bastidas Coras, cuidadora del inmueble afectado, quien recibió atención tras resultar lesionada por el impacto.

Uno de los testigos, Ilder Ríos Mestanza, relató que la camioneta circulaba de manera errática antes del choque.

“La camioneta estaba fuera de control, venía en zigzag. Gracias a Dios se desvió, sino me hubiera matado”, declaró.

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Dosaje etílico dio positivo

La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) informó que el dosaje etílico practicado a la conductora dio positivo.

Asimismo, durante la noche trascendió que el examen toxicológico practicado a la investigada también habría arrojado un resultado positivo. Este resultado deberá ser confirmado oficialmente dentro de la investigación fiscal.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades penales derivadas del accidente.