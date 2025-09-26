Decenas de pobladores de los distritos de Yauli, Pancán y otros de las provincias de La Oroya y Jauja, llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Junín (GRJ) para exigir al gobernador Zósimo Cárdenas que cumpla con la culminación de la carretera JU-103, que conecta Jauja y Tarma, paralizada desde hace meses. La obra prometida desde hace más de seis años presenta solo un 12% de avance, según denunciaron.

Aniceto Aquino, poblador de Yauli, recordó que la gestión anterior inició los trabajos y que la actual prometió concluirlos. Explicó también que el invierno ya comenzó y que la vía inconclusa pone en riesgo a los vecinos ya que en las últimas lluvias alrededor de cinco casas terminaron inundadas. Horacio Gómez, de Pancán, recordó que incluso los operadores de maquinaria afirman que no hay combustible ni pagos para continuar. “Se firman actas sobre actas, pero solo hay promesas”, dijo.

Los pobladores se indignaron más cuando el gerente de obras, Rony Vejarano, les informó que deberían regresar el 1 de octubre para la reunión con el gobernador. Frente al descontento, luego de varias horas de protesta los llamaron a una reunión virtual con Cárdenas, sin embargo no se habría llegado a ningún acuerdo.

Los pobladores y autoridades locales detallaron que radicalizarán las medidas de protesta y este lunes tomarán las calles de Jauja con un paro provincial a fin de ser escuchados.