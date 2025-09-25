Tras el bloqueo de vías y la paralización del transporte, los gremios de conductores se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional de Junín para exigir control sobre las empresas que, bajo autorizaciones de transporte turístico, estarían operando como servicio urbano o interprovincial regular, generando, según denunciaron, competencia desleal y caos en las rutas.

El director regional de Transportes y Comunicaciones, Michael Palacios Ramos, señaló que uno de los casos cuestionados es el de la empresa Galván, que obtuvo en octubre de 2024 una resolución del Ministerio de Transportes que le habilitó 83 unidades para transporte turístico a nivel nacional, pese a que estarían brindando otro tipo de servicio. También mencionó a la empresa Turismo Peralta, con 23 vehículos en similar situación.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Paralizan obra de pistas y veredas en Cochas Chico por falta de presupuesto

Los dirigentes reclamaron la ausencia de Sutran en la mesa de diálogo, entidad encargada de fiscalizar estas operaciones. El director Palacios lamentó además que la Municipalidad de Huancayo se haya desentendido del tema a través de su gerencia de tránsito.

Finalmente, se acordó revisar en un plazo de 20 días los itinerarios y resoluciones entregadas a las empresas interprovinciales, intensificar las fiscalizaciones desde este jueves, rotar personal de circulación terrestre y sostener una nueva reunión el próximo 10 de octubre para evaluar avances.