Estaba confiado, pensando que su plan iba a salir perfecto y que disfrutaría de los dos mil soles que su víctima le había depositado, pero el tiro le salió por la culata.

El estudiante de 23 años que estaba chantajeando a otro universitario fue capturado en la puerta 8 de una conocida universidad privada.

Fue a las 13:50 horas que los efectivos “Terna”, vieron forcejeando a dos jóvenes en la cuadra uno de la calle San Agustín en San Carlos.

Preocupado, César V.S. (20), les dijo a los agentes encubiertos que el 24 de setiembre fue víctima de hurto de su Macbook (computadora portátil) y un par de zapatillas de marca del interior de su habitación ubicada en la Av. Ferrocarril.

Poco después, recibió la llamada de Joseep Vásquez Yangali (23), quien según la denuncia, con frases amenazantes le exigió 2 mil soles a cambio de devolverle la computadora valorizada en 5 mil soles.

VOUCHER

El agraviado mostró el voucher del depósito que hizo al denunciado por un monto de 2 mil soles a nombre de Joseep Vásquez, implicado en el presunto delito de extorsión (coacción).

Asimismo, en la mochila que llevaba el detenido se halló las zapatillas del denunciante. El estudiante detenido, natural de Huánuco, fue llevado a la Seincri PNP de Huancayo, para las investigaciones.

Según la Policía, el delito de extorsión se comete cuando se obliga a una persona a hacer algo o a entregar dinero o bienes, mediante violencia, intimidación o engaño para obtener un beneficio económico ilícito.