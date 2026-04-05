El coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Ciro Meza Guerra, informó que en la zona monumental de la ciudad solo quedarían 15 casonas declaradas monumentos históricos, de las 35 registradas en 1988 por el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC).

“Hay aproximadamente unas 15 casonas declaradas monumentos históricos. Muchos propietarios levantaron la monumentabilidad y están haciendo gestiones para convertirlos en hoteles o restaurantes”, manifestó el funcionario.

La reducción del número de inmuebles protegidos responde, según la autoridad municipal, a cambios en la condición patrimonial y a procesos administrativos impulsados por propietarios para modificar el uso de estos espacios.

Inmuebles en riesgo y con procesos de intervención

El funcionario detalló que algunos inmuebles ubicados dentro de la zona monumental presentan alto riesgo estructural, por lo que han sido autorizadas intervenciones específicas.

Entre ellos, mencionó el inmueble ubicado en la esquina de los jirones Puno y Áncash, que ya cuenta con licencia de demolición debido al nivel de riesgo que presenta.

Asimismo, la casona de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) fue declarada en muy alto riesgo por Defensa Civil y estaría próxima a colapsar. Actualmente, este inmueble se encuentra bajo intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que busca su recuperación.

Según precisó Meza Guerra, el Ministerio de Cultura tiene la última palabra sobre las acciones que se realicen en dicho inmueble, especialmente tras haberse detectado intervenciones sin autorización previa.

Otros locales en proceso de restauración o evaluación

Otro de los inmuebles mencionados es el local de la exprefectura, ubicado en el jirón Arequipa y Paseo La Breña, a un costado de una entidad bancaria.

En este edificio se prevé ejecutar trabajos de reforzamiento estructural, puesta en valor y restauración, tras la solicitud presentada por los propietarios.

En tanto, el local comercial conocido como Antojitos, que fue afectado por un incendio y quedó en escombros, ha sido declarado en alto riesgo.

Aunque este inmueble no está catalogado como monumento histórico, su ubicación dentro de la zona monumental obliga a que cualquier nueva construcción cumpla con parámetros técnicos y urbanísticos establecidos por las autoridades.

Delimitación histórica de la zona monumental

La primera delimitación oficial de la zona monumental de Huancayo se realizó en 1988, cuando el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC) estableció el área patrimonial.