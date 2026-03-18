Lo último que se supo de Félix Froylán Alzamora Gutiérrez (28), era que fue a Jauja para recoger pasajeros y llevarlos a Lima. El conductor fue encontrado muerto al interior del vehículo de placa C3Z-500, estacionado a espaldas del colegio José Faustino Sánchez Carrión en el distrito de El Mantaro – Jauja.

Tenía doce heridas punzopenetrantes en el abdomen, pecho y cuello, murió desangrado en el volante. Antes del ataque, Félix Alzamora estuvo con su amigo Kevin con quien bebió licor, fue a un nigth club hasta las 3 a.m.

Por la tarde del 22 de agosto del 2025. Félix, y su amigo fueron a comer ceviche junto a dos féminas, luego partió a Jauja para hacer colectivo a Lima. Según las investigaciones, ese mismo día, la investigada Mariela Balbin Socualaya (36), tuvo comunicación constante con la víctima, al conocer que tenía relaciones sentimentales paralelas con otras dos personas, por ello se presume que habría ordenado dar muerte al agraviado aparentemente por celos.

Detenida

Ante la presunta comisión del delito de homicidio calificado, la Fiscalía de Jauja solicitó al 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja, la detención preliminar por 72 horas de Mariela Balvin, investigada como presunta autora del crimen.

La fémina fue detenida en el hospital EsSalud de Huancayo donde trabaja en el área de lavandería. Tras su detención Mariela Balbin, ha preferido guardar silencio; sin embargo, al momento de su traslado se notó su molestia. Las autoridades siguen con las investigaciones en busca de más evidencias.