Los trabajadores de construcción se concentraron hoy en la mañana en la obra del Puente Comuneros II, para realizar una protesta como medida de lucha por que no estarían siendo remunerados desde hace dos meses y medio.

MIRA ESTO: Choque frontal entre bus y auto deja a mujer y un menor heridos en La Oroya

Según denuncian los obreros ellos vienen laborando dos meses y medio, hasta el momento no han recibido ningún pago a pesar de que les dijeron que su remuneración sería cada quince días.

“Somos compañeros que ya venimos trabajando dos meses y medio, hasta el momento no nos están pagando, venimos desde lima, hemos dejado a nuestra familia. Nos dijeron que nos iban a pagar cada 15 días, pero hasta ahora nada, la empresa dice que el Gobierno Regional no les paga y así se tiran la pelota cuando reclamamos”, declaró uno de los voceros de la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres extranjeras usan a niña para robar en tiendas de Huancayo

En esa misma línea también denuncia la falta de pago una trabajadora, quien se encarga de la alimentación de los trabajadores, ella manifiesta que desde el año pasado no percibe ningún sueldo, “brindé servicio de alimentación y ya lo dejé porque no me pagan, me deben desde octubre del año pasado el monto de 6150 soles, estoy indignada y frustrada porque a la señora Marisol, la dueña de la empresa contratista, no me contesta”

Finalmente, alertan sobre la contratación de un nuevo personal y temen que ellos pasen por la misma situación, los contraten, no les paguen y los despidan. Exigen el pronunciamiento de la empresa contratista o del Gobierno Regional de Junín.