Unos 89 trabajadores de limpieza pública, mantenimiento de vías, áreas verdes y otras áreas del distrito de Chilca, pertenecientes a los sindicatos Sitramun y Sitraom, realizaron un plantón desde la medianoche de este lunes en protesta por el incumplimiento de acuerdos colectivos. Entre sus reclamos figuran la entrega de recortes de tela y tarros de leche que, según denuncian, no han sido distribuidos en su totalidad como estaba pactado desde 2019.

Los dirigentes señalaron que el acuerdo establecía la entrega de un recorte de tela en marzo, destinado al desfile por el aniversario del distrito, pero que solo se ha considerado a 43 beneficiarios de Sitraom y no a la totalidad de sus afiliados. Asimismo, denunciaron que la entrega mensual de 15 tarros de leche por trabajador solo llega a un grupo reducido, dejando de lado a varios agremiados.

TE PUEDE INTERESAR: Orquestas santiagueras de Huancayo en la mira de Indecopi si no cumplen contratos

El gerente municipal, Ronald Crisóstomo, indicó que quienes reclaman la leche serían trabajadores recientemente agremiados y no los antiguos. Añadió que la Dirección de Trabajo declaró improcedente la huelga y advirtió que quienes la acaten serán sujetos a descuentos y procesos administrativos. También aseguró que los servicios públicos de Chilca no se verán afectados, pues 40 trabajadores contratados ejecutan el plan de contingencia dispuesto por la comuna.