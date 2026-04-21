Representantes de ocho empresas de transporte se encadenaron ayer frente a la Municipalidad de Huancayo exigiendo la destitución del gerente de Tránsito, Jorge Quispe. Lo denuncian por direccionar operativos en su contra y bloquear la autorización de sus rutas; sin embargo, los manifestantes se retiraron unas horas después tras el compromiso de instalar una mesa de diálogo para este miércoles, que no garantiza la salida de Quispe.

SUSTENTAN. “Yo vengo por mi batalla. Lo que pido es que mi medida cautelar y mi sentencia se cumplan. El tema es el favoritismo y la persecución a las empresas. Llevo 10 años de lucha y me quedaré el tiempo que sea necesario”, dijo el locutor radial y gerente de Grand Group, Walter Contreras, quien reconoció que pide la salida de Quispe por la negativa a una autorización de su ruta.

Por su parte, Elizabeth, quien se encadenó en representación de la empresa Municipal Saño, cuestionó los operativos de fiscalización pues, según su versión, son solo contra los formales.

“Por su incapacidad y por favorecer solo a algunas empresas. Pedimos fiscalizaciones y no las hace; a algunos simplemente no nos deja trabajar. El alcalde no dice nada porque es su paisano. De acá no nos vamos a mover”, detalló.

Tras la reunión con la gerencia municipal, el pedido de destitución de Jorge Quispe fue desestimado por el momento.

Se van

Pese a asegurar que no se moverían, levantaron la protesta rápido. Incluso, Walter Contreras salió al aire en su programa radial.

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