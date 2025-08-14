Los compañeros con los que compartía el aula en la facultad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), eran los que la extorsionaban y le pedían 15 mil soles para no revelar información de la universitaria de 18 años. Los implicados en la presunta extorsión fueron detenidos por policías de la comisaría de Cajas.

Keissy Gutierrez C. (18), su enamorado Wiliam Manrique S. (18) y su padre Dacio M.C. (55), desde cuyo celular enviaron los mensajes, fueron capturados este martes en Chilca.

Casos

Según información policial, la universitaria de 18 años denunció en la comisaría de Cajas que era víctima de extorsión. Los acusados valiéndose de amenazas, exigían 15 mil soles, así como la entrega de fotos y videos de connotación sexual, usando para ello mensajes vía WhatsApp y otras plataformas.

Las diligencias policiales permitieron identificar a los implicados. El último mensaje de extorsión se registró el martes 12 de agosto del 2025, cuando la víctima recibió amenazas. De las pesquisas se sabe que Keissy, habría actuado como facilitadora para que las amenazas y exigencias continúen.

Denuncias

El jefe de la Divicnri PNP de Huancayo, Ángel Leo Mendoza, refirió que hasta julio, 90 serían las denuncias presentadas por presunto delito de extorsión en Junín. Leo Mendoza, explicó que el año 2024, se registraron 200 denuncias por extorsión, la mayoría hecha por mensajes de WhatsApp de los prestamistas ‘gota a gota’ que lanzan amenazas.