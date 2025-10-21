Lo que tenía que ser una salida de amigos y noche de diversión en un fin de semana se terminó convirtiendo en el homicidio de un parroquiano que fue golpeado hasta perder la vida, en pleno centro de Huancayo.

Ocurrió cerca de las 11:00 de la noche del último fin de semana. La víctima que fue identificada como Kory Méndez Aliaga (53), acudió al local Nación Huanca, acompañado de una amiga de nombre Diana P.S.(36), la mujer mencionó que ambos estaban a punto de ingresar al establecimiento de nombre Nación Huanca, ubicado en Paseo La Breña esquina con la avenida Huancavelica, en Huancayo, cuando Kory, empezó a discutir con otro sujeto que fue identificado como Antonio Marco Gonzáles Sáenz.

En plena discusión, habría iniciado una gresca entre ambos, ocasionando que Kory terminara en el suelo, esto habría sido aprovechado por su rival, quien empezó a golpear a la víctima.

“Fue agredido en el suelo hasta que aparentemente perdió el conocimiento, luego el agresor terminó dándose a la fuga con rumbo desconocido”, contaron a los agentes del orden.

Fueron policías de la comisaría de Huancayo y agentes del cuerpo de Serenazgo de la jurisdicción, los que trataron de brindar los primeros auxilios, trasladando al ciudadano hacia el hospital Daniel Alcides Carrión, donde informaron que ya no contaba con signos vitales.

Antonio Marco Gonzáles Sáenz, fue capturado la tarde de ayer por agentes de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la comisaría de Huancayo, quienes derivaron el caso a la División de Investigación Criminal, por la complejidad del caso.