Pobladores del barrio Mantaro, en el distrito de Huancán, se apostaron ayer en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) para exigir que la empresa de transporte “Línea Universitaria” mantenga la cantidad de buses que solía cubrir la ruta hacia la ciudad. Señalaron que, desde hace varios días, el servicio se redujo drásticamente, lo que viene generando largas esperas y serias dificultades para movilizarse.

“Yo como estudiante necesito este carro, porque en menos de una hora llego a la Universidad del Centro. Ahora, sin esas unidades, tengo que levantarme más temprano, caminar hasta la avenida principal y, en algunos casos, tomar dos carros para llegar a clases”, relató María Ñahui, alumna de Ingeniería Ambiental, quien además lamentó el aumento en el gasto de pasajes.

Ante la protesta, el gerente de Tránsito y Transporte de la comuna, José Luis Quispe, aclaró que la municipalidad no ha retirado la línea, sino que dio cumplimiento a una resolución final de Indecopi. Esta resolución, explicó, reconoce el derecho de la empresa a operar bajo la figura de “silencio positivo”, pero solo con 12 unidades, las mismas que solicitó inicialmente.

“La empresa tenía más de 30 vehículos circulando, pero el mandato de Indecopi precisa solo 12”, recalcó el funcionario. No obstante, recordó que la empresa puede iniciar un procedimiento de incremento de flota para habilitar más vehículos, y que el municipio está dispuesto a atender con celeridad dicha solicitud.