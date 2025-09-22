Ocho damas de compañía y cinco parroquianos fueron hallados en un night club clandestino ubicado en el Jr. Ayacucho N° 888, en el centro de Huancayo, que operaba sin licencia para este tipo de giro.

La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), a través de la Gerencia de Promoción Económica, intervino el local en un operativo conjunto con Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP). En el sótano del establecimiento se expendían licores como whisky, ron y jarras preparadas, distribuidos en tres ambientes destinados a la atención de clientes.

José Alfaro Yauri, jefe de Fiscalización, indicó que se levantó el acta correspondiente para sancionar al local. La oficina de Ejecución Coactiva de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo procedió a la clausura provisional y se incautaron mesas, sillas y otros muebles del inmueble.