En un operativo inopinado realizado en el centro de Huancayo, personal de la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos incautó una gran cantidad de artículos de carnaval y chocolates vencidos que iban a ser comercializados por el Ño Carnavalón y San Valentín.

YESO

La intervención se centró en piñaterías y bazares ubicados en el Jr. Cajamarca. El hallazgo más preocupante fue el de polvos y talcos de colores sin autorización sanitaria.

Según detalló Jesús Vila Retamozo, responsable de Bromatología, se presume que este producto no es talco, sino yeso, una sustancia altamente nociva que puede causar graves irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias al entrar en contacto directo durante los juegos de carnaval.

“Estamos encontrando lo que ellos denominan talco, pero en realidad es de dudosa procedencia. Se hace llamar ‘talco para carnaval’, pero no tiene ninguna autorización sanitaria”, detalló Jesús Vila.

En total, se decomisaron aproximadamente 18 paquetes de este material de dudosa procedencia que era comercializado en la zona.

Asimismo, las autoridades detectaron la venta de cajas de chocolates con fechas de vencimiento caducadas; algunos estaban vencidos desde enero de 2026 y otros desde el 2025. Estos productos, destinados a ser regalos por el Día del Amor, fueron retirados inmediatamente para evitar intoxicaciones en los consumidores.