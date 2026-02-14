Hoy, 14 de febrero, miles de huancaínos y huancaínas intercambiarán flores y promesas de amor como parte de las celebraciones por San Valentín. Sin embargo, aunque para muchos la fecha significa una oportunidad para reafirmar su afecto, otros están en pleno proceso de divorcio; es más, este 2026 hay una clara tendencia al incremento de las separaciones, según el Área de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

DESAMOR

Según informó Iván Eguiluz, jefe de dicha área, solo durante enero se registraron 17 solicitudes de divorcio y en lo que va de febrero ya suman cinco expedientes en evaluación. Para entender la magnitud, el 2025 cerró con 70 divorcios; por ello, se prevé que este año las separaciones de parejas huancaínas se incrementen considerablemente.

“Este año han aumentado las solicitudes. Cerramos el 2025 con 70 resoluciones atendidas y, en lo que va de este año, ya sumamos más de 20; proyectamos cerrar promediando el doble de divorcios que el año pasado”, detalló el responsable de Registro Civil.

Las parejas que optan por divorciarse lo hacen principalmente por incompatibilidades dentro del matrimonio; en muchos casos se trata de jóvenes que se casaron abruptamente o por presión y que, tras pocos años de relación, deciden finalmente romper el vínculo.

“La mayoría de solicitudes es de parejas que tienen cinco o seis años de matrimonio; son pocos los casos con hijos o familia. La mayoría son matrimonios jóvenes”, detalló Eguiluz.

El trámite de divorcio es sencillo: la pareja debe tener por lo menos dos años de casada. El procedimiento requiere la presentación de actas de matrimonio, copias de DNI, declaraciones juradas sobre hijos o bienes y el pago de un derecho de trámite de 422 soles. Eso sí, ambas partes deben estar de acuerdo.

“Estos trámites son por mutuo acuerdo y lo deben solicitar ambos contrayentes. Si uno no quiere, no procede y deben ir a la vía judicial. Por ello, los citamos a una audiencia de reafirmación donde ellos indican que quieren poner fin a su vínculo matrimonial”, informó Iván Eguiluz.

AMOR

Pero, así como se incrementan los divorcios, también lo hacen los matrimonios, sobre todo los que toman en cuenta la superstición del año par. En lo que va del año ya se han registrado una veintena de uniones y hay reservaciones en el Registro Civil hasta el mes de noviembre.

“Este año se ha incrementado por ser año par y porque somos muy cabaleros. En enero hemos celebrado 14 matrimonios, en febrero tenemos cinco realizados y hoy, día del amor, tenemos dos bodas. Este año se están incrementando los matrimonios”, señaló el jefe del Registro Civil de la MPH.

Al cierre del 2025, la comuna wanka celebró 156 matrimonios ordinarios y 50 en la modalidad de masivo; es decir, para las nuevas uniones, la tendencia también va al alza.

Así, entre solicitudes de divorcio y la reserva de fechas para nuevas bodas, Huancayo vive hoy un 14 de febrero lleno de contrastes: por un lado, matrimonios jóvenes que no resisten los retos de la vida en pareja y, por otro, los que ven la cábala del año par como un respaldo o seguro para dar el “sí, acepto”. Las estadísticas son solo una muestra de que, aunque los divorcios aumenten, los huancaínos y huancaínas nunca dejan de buscar el amor.