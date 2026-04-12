Tras un operativo de patrullaje, efectivos de la Policía recuperaron el cuerpo de un hombre hallado en el río Mantaro. El hallazgo se produjo en el barrio Barranco, kilómetro 72 + 800 de la carretera Central (tramo La Oroya - Jauja), frente al estadio del centro poblado de Ullusca, distrito de Parco.

IDENTIFICADO GRACIAS A SU BILLETERA

​Aunque inicialmente el cuerpo permanecía en calidad de NN, las diligencias policiales permitieron identificar plenamente al occiso como Fernando Mondalgo Cárdenas (58). Su identicación fue posible gracias a una billetera con su DNI el mismo que se encontraba en su pantalón. La víctima tiene como domicilio el Pasaje Francisco de Asís, Mz. C, Lt. 31, distrito de Ate, Lima.

​El personal policial interviniente estuvo conformado por el ST2 PNP Fredy Esteban, el ST3 PNP Oscar Palacios y el S1 PNP José Azcarate, se desplazó hasta la zona tras recibir el reporte del hallazgo sobre la presencia de un cuerpo inerte varado en un islote.

El cuerpo fue encontrado en posición decúbito dorsal. Al momento de la recuperación, vestía un pantalón azul, camisa a cuadros (azul, plomo y naranja) y zapatos negros.

LEVANTAMIENTO

​Tras la llegada de los representantes del Ministerio Público y los peritos de Criminalística, se procedió al levantamiento del cadáver. Por disposición legal, los restos de Mondalgo Cárdenas fueron trasladados e internados en la morgue del Hospital Domingo Olavegoya de la provincia de Jauja para la necropsia de ley, la cual determinará las causas exactas del deceso.

​Las autoridades no descartan que el fallecimiento esté relacionado con algún accidente de tránsito ocurrido recientemente en la Carretera Central, hipótesis que será esclarecida en las próximas horas. (Información de Jorge Chávez)