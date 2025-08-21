Más de 2.7 toneladas de carne de caimán y varios especímenes disecados de fauna silvestre fueron incautados en operativos realizados en el distrito de Chilca y en la feria dominical de Huancayo. Las acciones estuvieron a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín.

La primera intervención ocurrió en un local conocido como El Encanto Amazónico, ubicado en la avenida Ferrocarril, donde se halló carne cocida de caimán lista para su venta. El producto no contaba con documentación que acreditara su origen legal ni con autorización administrativa.

Ese mismo día, en la feria dominical de la calle Huancavelica, un comerciante fue intervenido mientras ofrecía animales disecados y partes de fauna silvestre sin permiso. Entre lo incautado figuran una boa mantona, un caparazón de tortuga motelo, la piel disecada de otra boa y un ejemplar de caimán negro, todos en condiciones irregulares.

Las autoridades señalaron que los operativos buscan frenar el comercio ilegal de especies protegidas, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Además, advirtieron que el tráfico de fauna silvestre no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también la salud pública.