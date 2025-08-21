La tarde de hoy se registró un enfrentamiento entre comerciantes ambulantes y personal de la Policía Municipal en la intersección de las calles Ica y Ferrocarril. El hecho dejó al menos tres vendedores detenidos, entre ellos la conocida comerciante “Tía Rita”, además de cuatro policías municipales heridos.

De acuerdo con el testimonio de Estefani Cuno, hija de la detenida, los efectivos municipales habrían intervenido a los ambulantes cuando intentaban instalarse en la vía pública, lo que derivó en una gresca. Cuno denunció que los agentes “voltearon las carretas, les doblaron la mano y los golpearon con varas en distintas partes del cuerpo”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo dispuso desde mediados de junio la colocación de bloques de cemento en la zona con el fin de evitar la instalación de ambulantes y garantizar el libre tránsito vehicular. Tras el incidente, los comerciantes informales fueron trasladados a la comisaría de Huancayo, adonde también fue trasladada “Tía Rita”.

Los comerciantes sostienen que existía un acuerdo previo con la municipalidad, firmado en enero de 2024, que permitía su permanencia en horarios diferenciados. Sin embargo, aseguran que desde junio no se les ha permitido trabajar de manera regular. Actualmente, un colectivo de 28 vendedores mantiene conversaciones con la comuna en busca de una solución. Sin embargo, los funcionarios no querrían atenderlos.

En declaraciones posteriores, Estefani Cuno acusó a las autoridades municipales de impedirles laborar debido a supuestos intereses personales, señalando que familiares del alcalde Dennys Cuba tendrían actividades comerciales en la zona.