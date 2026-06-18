El cáncer de próstata continúa siendo uno de los principales problemas oncológicos que afecta a los hombres de la región. Entre 2020 y marzo de 2026, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) diagnosticó 597 nuevos casos de esta enfermedad.

De acuerdo con Luis Tello, jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, la incidencia ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Mientras que en 2020 se detectaron 59 casos nuevos, en 2025 la cifra ascendió a 132 pacientes diagnosticados.

El especialista precisó que este tipo de cáncer ocupa el segundo lugar en frecuencia entre los varones, solo por detrás del cáncer de estómago.

Siete de cada diez pacientes llegan en etapas avanzadas

Una de las principales preocupaciones es que alrededor del 70 % de los pacientes acude al establecimiento de salud cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas.

“Si el cáncer se detecta tempranamente, las probabilidades de control e incluso de curación son muy altas”, señaló Luis Tello.

El médico indicó que la mayoría de los casos se presenta en hombres de entre 60 y 75 años.

Edad, herencia y obesidad son factores de riesgo

Según el especialista, entre los principales factores asociados al cáncer de próstata figuran la edad avanzada, los antecedentes familiares, la obesidad y el sedentarismo.

Asimismo, recordó que durante las primeras etapas la enfermedad suele no presentar síntomas, por lo que recomendó realizar controles preventivos anuales.

Tello explicó que el examen de antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal son pruebas complementarias para lograr una detección temprana.

Especialista pide dejar de lado los mitos sobre el tacto rectal

El representante del IREN Centro exhortó a la población masculina a superar los prejuicios que aún existen alrededor del examen físico.

“Todavía existen muchos mitos alrededor del tacto rectal, pero la prevención es un acto de responsabilidad con la propia salud y no un motivo de vergüenza”, enfatizó.