En un audaz operativo y haciendo uso de sus armas, policías atraparon a dos presuntos abigeos, cuando intentaban huir a bordo de un automóvil, llevándose un vacuno.

Una llamada de alerta hizo que los agentes Kevin Espinal y Javier Taipe con con el alférez PNP Ariel Baltazar, inmediatamente se movilicen hasta la calle Iquitos y Real, para detener el auto rojo ATK 193. ​

Los malhechores, lejos de obedecer, optaron por darse a la fuga, incluso intentando atropellar a los policías. Luego de una persecución por la Carretera Central (margen derecha) y haciendo uso de su arma de reglamento, los policías lograron alcanzar y capturar en el sector de Pasuca, distrito de Muqui a: Robert Araujo Balvín (36) y su amigo Yordan Joaquín Gómez (30), ambos naturales de Huancayo.

INFRAGANTI

Al revisar el interior del auto se halló una vaquilla que estaba atada de patas, la misma que fue sustraída en el Centro Poblado Vista Alegre Sincos y horas después fue reconocido por su propietario.

Esta es la segunda vez que policías de Sincos capturan infraganti a maleantes que hurtan animales.

Según las autoridades, los detenidos formarían parte de una banda delictiva, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. La policía destacó la valentía de los agentes, quienes a pesar del riesgo de sufrir daños contra su integridad física, lograron atrapar a los malhechores. Hace unos días, también en la comunidad de Runatullo (Comas) hurtaron varias cabezas de vacunos, se pudo recuperar 13 vacunos y se detuvo a dos que habrían comprado los animales robados.