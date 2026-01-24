Un grupo de tunanteros fueron atacados por un enjambre de abejas. El hecho ocurrió cuando acudieron al cementerio en el distrito de Parco en la provincia de Jauja, para realizar su romería. Según el grupo afectado, existe un panal en un nicho del cementerio donde habitan las abejas.

Varios bailantes y sus familias que acudieron a la romería sufrieron de picaduras. Las abejas los persiguieron hasta la plaza del distrito. Los afectados solicitaron a las autoridades que acudan a sacar las abejas ya que constituye un peligro para los asistentes.

“Esta es la segunda vez que ocurre un ataque semejante y las autoridades no hacen nada”, indicó una de las bailantes afectadas.