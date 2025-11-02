Dos amigos que salían de una celebración por Halloween resultaron heridos, tras ser atacados con arma blanca por un grupo de jóvenes que protagonizaba una riña callejera en el cercado de Jauja.

Eran las 3 de la madrugada de este sábado cuando Milagros Tomás Polo recibió una llamada telefónica de su hijo informándole que su hermano menor Asier RT (17) había sido acuchillado y tuvo que trasladarlo al hospital Domingo Olavegoya.

Tras realizar la denuncia en la Comisaría de Jauja, los policías del área de Seincri inmediatamente se trasladaron al área de emergencia recabando el informe médico de la víctima, cuyo diagnóstico arrojó herida en la parte izquierda del cuello muy cerca a la yugular.

OTRO GRAVE

Durante ese trabajo los agentes se percataron que otro paciente Isaí ER (20) amigo del primer agraviado, también era atendido por los galenos tras sufrir tres puñaladas con cuchillo en el tórax y el hombro izquierdo.

Ambos jóvenes se encuentran fuera de peligro y la PNP ya se encuentra investigando los hechos para determinar el lugar exacto y el móvil del atentado.

Los heridos provienen del distrito de Marco y llegaron a la ciudad de Jauja para celebrar la fiesta de Halloween. Por versión de uno de ellos, el ataque ocurrió cuando observaban desde una distancia prudente una gresca callejera entre dos grupo juveniles. Aparentemente habrían sido confundidos y atacados. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que ellos hayan conocido a sus agresores en algún local de diversión.