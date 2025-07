Un grave accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles 9 de julio, cuando un vehículo que trasladaba a cinco integrantes de una misma familia se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad en el kilómetro 52+500 de la carretera Central, en el sector Yanachacra, distrito de Curicaca, provincia de Jauja.

El automóvil de placa BVY-553, marca Fiat, modelo Mobi, color negro y año 2022, era conducido por Kevin Hernán Cano Muñoz (32), quien perdió el control del vehículo, que terminó volcado dentro de una planta de la empresa minera no metálica. Los trabajadores de esta compañía brindaron los primeros auxilios a los ocupantes heridos, entre ellos dos menores.

Los heridos fueron identificados como: Olga María Centeno León (31), con diagnóstico de policontusiones; Flavia C. C. (05), también policontusa; Alva C. C. (01), con traumatismo craneano; Blanca Rosa Muñoz Montoya, con traumatismos múltiples; y el conductor Kevin Hernán Cano Muñoz (32), quien sufrió fractura de clavícula y múltiples contusiones. Todos fueron trasladados de emergencia al hospital Domingo Olavegoya de Jauja, donde permanecen en observación.