Un trágico desenlace tuvo la búsqueda del estudiante universitario Yael Waldo Canchapoma Valverde, de 20 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue localizado la mañana de este domingo 30 de agosto en las aguas del canal Cimirm, en el distrito de El Mantaro, provincia de Jauja. La víctima había salido a una fiesta de santiago y terminó desapareciendo luego de acudir al baño.

El joven había sido reportado como desaparecido durante la medianoche anterior, luego de retirarse hacia los servicios higiénicos mientras participaba en la tradicional festividad de Santiago, desarrollada en la Plaza Principal del distrito de Huamalí.

La alerta emitida por su madre, Amparo Dolores Valverde Ramírez, movilizó de inmediato a los efectivos de la Comisaría de Apata y a familiares del universitario. La búsqueda se orientó inicialmente mediante la señal GPS del teléfono celular de la víctima, lo que permitió acotar el radio de rastreo. Cerca de las 09:00 horas, las autoridades recibieron el aviso que confirmó el hallazgo del cadáver en el cauce del Canal de la Margen Izquierda del Río Mantaro (CIMIRM), a la altura del distrito de El Mantaro.

Al lugar se desplazaron efectivos del área de Criminalística de Huancayo y representantes de la Fiscalía Penal del Turno del Ministerio Público en Jauja, para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el posterior levantamiento del cuerpo. Según las primeras observaciones periciales, el cadáver presentaba un golpe en la cabeza que será materia de investigación.

Tras la identificación formal por parte de sus familiares, los restos del estudiante fueron trasladados a la morgue central para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que determinará con precisión las causas del deceso y si existió intervención de terceros.

Según investigaciones preliminares e hipótesis de la Policía Nacional del Perú, se encuentra la versión de que el joven pudo haber sido agredido por un altercado previo que habría tenido en la festividad y posteriormente arrojado al canal, que terminó arrastrando sus restos, aguas abajo.