El general PNP César Calero Cisneros, jefe de la Región Policial de Junín, confirmó que el suboficial Carlos Chancasanampa Pallarta (35) acusado de abuso sexual, está falto al servicio desde el lunes, al saber que fue denunciado por violación sexual.

“Está siendo buscado, no hay espíritu de cuerpo. Mano dura para este sinvergüenza, que no tiene derecho a vulnerar los derechos de otra persona. Inspectoría también intervino, no tiene ningún privilegio”, dijo el jefe policial.

Asimismo, se conoce que el agente implicado en el abuso sexual de una menor de 17 años en el interior de una academia prepolicial, sería separado de su servicio.