En un acto de solidaridad y honestidad, un ciudadano entregó un dinero que encontró tirado en la calle, ahora policías de tránsito están buscando al dueño (a), quien lo perdió. El comandante PNP Frank Muñoz, hizo un llamado para que quién haya perdido el dinero (mil 650 soles) para que se acerque a la comisaría de Huancayo.

Ayer, a las 15:15 horas, la suboficial Yudith Nestares Balbuena, quien además es tecnóloga médica, estaba de servicio en la Calle Real y el jirón Huánuco, cuando observó que un varón de polo azul, que cruzaba la vía, pasó por la rampa exclusiva para personas con discapacidad y encontró un fajo de billetes.

El honesto ciudadano, lejos de llevarse el dinero, se acercó a la policía de tránsito para entregarlo. La suboficial de primera Nestares, pidió apoyo de una unidad móvil para el traslado a la comisaría Huancayo donde realizó el acta de recepción, incautación y lacrado de los mil 650.

Se presume que algún comerciante pudo dejar caer el dinero y lo que se busca es devolverlo porque debe estar desesperado (a).