Una estudiante de 16 años, del colegio Esteban Sanabria Maraví en San Jerónimo de Tunán, denunció haber sido agredida por dos compañeras luego de informar a los padres de ambas que ellas no habían retornado a casa porque se encontraban en un cerro.
Según su declaración, la agresión ocurrió el viernes 31 dentro del salón de clases. Horas después, las mismas compañeras la llevaron a la zona de Miraflores, donde nuevamente la atacaron y la amenazaron. La menor terminó con lesiones en la cabeza, molestias en el brazo y sangrado nasal. Dos vecinos la auxiliaron y las agresoras huyeron. Posteriormente, fue trasladada a la comisaría para formalizar la denuncia.
La adolescente afirma que, pese a denunciar el hecho, no recibió atención oportuna, y que en el centro de salud de San Jerónimo no quisieron evaluarla, pese a sentirse mal y casi desvanecerse horas después. Su familia exige que sea atendida en el Hospital El Carmen y que la investigación avance.
El director de la institución educativa informó que el caso ya fue denunciado y que se están aplicando los protocolos correspondientes para hechos de violencia entre estudiantes.