Un total de 42 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú iniciará movilidad académica durante el ciclo 2026-I en universidades del país y de América Latina, como parte del programa de intercambio estudiantil. Los participantes provienen de la sede central y de las filiales de Satipo y Tarma.

Del total, 22 estudiantes realizarán un semestre en universidades de Brasil, Chile, Colombia, México y Ecuador. La Universidad de Antofagasta y la Universidad Estadual de Campinas concentran el mayor número de alumnos. A nivel nacional, otros 20 cursarán estudios en la PUCP, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería.

Antes de su viaje, los estudiantes participaron en una jornada de inducción para recibir orientación académica y administrativa. Esta experiencia busca ampliar su formación, fortalecer su autonomía y aportar una visión más amplia de su carrera profesional.