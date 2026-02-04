El lanzamiento de la ruta del huaylarsh, que moviliza actividades culturales durante tres meses en todo el valle del Mantaro, se desarrolla en medio de la preocupación por los constantes cierres y colapso de las vías de acceso a la región.

Autoridades y operadores turísticos advierten que no solo la situación de la carretera central, sino también de rutas internas a los distritos ya que muchas son trochas que también son afectadas por las lluvias, y podrían afectar la llegada de visitantes en plena temporada alta.

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo, reconoció que el tema vial representa un riesgo para el sector.

“Las carreteras de acceso a nuestra región están colapsando en varias oportunidades. Por ello se viene coordinando con Provías y Deviandes para su apoyo constante con el mantenimiento de la carretera central, hay compromiso, es su trabajo”, señaló, al precisar que los riesgos son impredecibles por el factor climático.

Por su parte, el operador turístico Manuel Nieto indicó que las lluvias y los derrumbes ya están generando pérdidas. “Nuestros turistas no llegan o llegan con horas de retraso, perjudicando su día de tour y su estadía”, afirmó.

Nieto advirtió que varios circuitos hacia la selva central y zonas altoandinas han sido suspendidos por seguridad, mientras que solo el Valle del Mantaro mantiene una conectividad aceptable. “El turismo es delicado, la gente tiene miedo a quedarse varada”, afirmó, alertando que, de continuar las lluvias y la falta de mantenimiento vial, la afluencia esperada podría no concretarse.