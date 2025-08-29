Nelson Checari Valderrama, burgomaestre del centro poblado menor de Napatí, fue sorprendido en flagrancia con una mujer que no era su esposa y sometido a la “chalanqueada”, correctivo ancestral aplicado por comunidades nativas en Satipo.

El alcalde de Napatí, Nelson Checari Valderrama, fue intervenido por autoridades comunales luego de ser denunciado por adulterio en la comunidad El Milagro, en Pichanaki. Tras verificarse la acusación con pruebas, el caso fue derivado a la comunidad nativa Aoiti, donde se le aplicó la “curación ancestral” o chalanqueada, que consistió en despojarlo de sus prendas y reprenderlo públicamente con chicotazos simbólicos.

La sanción fue presenciada por decenas de comuneros, quienes señalaron que la falta cometida constituye una grave transgresión a los valores familiares y a las normas de convivencia local. El episodio ha generado cuestionamientos a la autoridad edil, cuya imagen quedó debilitada frente a la población.