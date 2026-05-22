Al 99.946 % del conteo de votos de la ONPE y con solo dos actas pendientes de revisión en el JNE, los resultados de las elecciones al Senado por la región Junín están prácticamente cerrados. Sin embargo, no hay consenso sobre quién asumirá la única curul: si el más votado individualmente con 16 983 votos, Amador Vilcatoma (Ahora Nación), o David Jiménez (Fuerza Popular), cuyo partido obtuvo la más alta votación general.

ARGUMENTO. Ahora Nación sostiene que la Ley Orgánica de Elecciones establece, en su artículo 31, que cuando se elige a un solo representante, gana quien obtiene la mayoría de votos válidos, inaplicando la cifra repartidora.

“Han presentado ese reclamo al JNE y el JNE es el que va a, finalmente, resolver. Presumo que debería resolver antes que se desarrolle la proclamación. El resultado deberíamos de saberlo entre mañana o pasado”, detalló el secretario regional de Ahora Nación y virtual diputado, César Muedas.

No obstante, reconoció la complejidad del panorama legal frente a la normativa de senadores múltiples.

CONTROVERSIA. Sin embargo, analistas y expertos electorales, como el abogado Jorge Olivera, sostienen que quien debería asumir es David Jiménez, quien en la votación preferencial obtuvo solo 11 367 votos; pero su agrupación, Fuerza Popular, fue la más votada.

“No es así. Como se explicó anteriormente, gana el más votado de la organización política que obtuvo mayor votación, y ese es David Jiménez”, señaló en una conversación previa con Correo.

Por su parte, el abogado y analista político Gines Barrios sostiene que la actual legislación para el Senado en distrito electoral múltiple establece un criterio de mayoría relativa.

“Superada la valla electoral por la organización política, el escaño corresponde al candidato con mayor votación válida individual en la región. En consecuencia, si Amador Vilcatoma obtuvo la mayor votación preferencial en Junín y su organización política superó la valla nacional, la ley lo coloca como legítimo ganador del escaño en el Senado en representación de Junín. Hacer interpretaciones distintas subvierte la ley, subestima la voluntad popular”, señaló.