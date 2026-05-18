La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín cumple 51 años de vida institucional en medio de una severa crisis. Mientras los funcionarios celebran, la Contraloría General de la República exigió al Gobierno Regional declarar el sector en emergencia debido a infraestructuras paralizadas, equipos inoperativos y una alarmante falta de personal médico.

RESPUESTA. Ayer, durante el desfile dominical, consultamos a la directora regional de salud, María García Gutiérrez, sobre el reciente pedido de la Contraloría de declarar en emergencia al sector y obtuvimos una respuesta a las prisas, mientras corría rumbo a su desayuno y a tomarse fotos.

“Siempre se respetan las opiniones, pero, como yo digo, tenemos que ver también la otra cara a todos los logros”, justificó.

Pese a la insistencia, la funcionaria minimizó la falta de médicos asegurando que “la adquisición de recurso humano va de la mano con la demanda”. Además, afirmó que están “fortaleciendo el primer nivel de atención y el equipamiento para disminuir la anemia”. Tras decir esto, la directora cortó la entrevista y se retiró, ignorando las preguntas restantes.

CRÍTICA. La consejera regional Kelly Flores, sin embargo, desmintió esta versión oficial.

“Del Plan 100 no tuvimos absolutamente nada. Las inversiones para el primer nivel han sido pequeñas. No podríamos decir que se ha mejorado porque no se ha tenido una política integral de salud”, criticó.

Para Flores, la raíz de la crisis sanitaria y de la falta de especialistas radica en el copamiento de plazas.

“Se ha politizado al sector salud al extremo. Han ingresado con el ‘carnetazo’, hemos evidenciado en la mayoría de procesos que se han otorgado plazas a profesionales que han tenido vínculo partidario o en campañas”, denunció.

Sobre el desastre hospitalario —ya advertido por la Contraloría—, Flores culpó a la insolvencia de las empresas chinas por el nulo avance en obras como el Hospital El Carmen.

Finalmente, aunque Flores reconoció que la gestión dejará compras logísticas y 90 millones para el IREN, su balance fue lapidario:

“Se ha mejorado en torno a inversiones, pero sí se ha generado perjuicio a la población a partir de la incapacidad de quienes han estado a cargo del sector”, finalizó.

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