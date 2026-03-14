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Miles de escolares volvieron ayer a sus instituciones educativas, en un reencuentro marcado por la alegría de los niños y adolescentes. Los maestros les dieron la bienvenida, mientras que algunos padres, en el apuro, los vestían en la puerta de los planteles. La Dirección Regional de Educación de Junín, informó que el 92% de instituciones educativas participaron de las ceremonias del inicio del año escolar 2026.

Frente al colegio Santa Isabel, los confeccionistas ofertaban los uniformes escolares de todas las tallas. Thalía Heredia, ayer, llegó recién de viaje desde Puerto Maldonado y en la puerta del colegio Santa Isabel le compró todas las prendas del uniforme escolar, que su hijo Frank se probaba, antes de ingresar al plantel.

La comerciante Isabel Choque estuvo desde las 5 de la mañana, ofertando a 180 soles todo lo que incluye el uniforme, señaló que por la crisis económica y política que estamos viviendo las ventas no han estado muy bien este año y por eso aprovecha para ir directamente al colegio, donde los padres compran a última hora.

“Estamos contentos de iniciar un año escolar 2026, es necesario que estemos emocionalmente bien y transmitir eso a los alumnos, que tienen la alegría de volver a clases, nos hemos preparado durante dos semanas entre docentes para tener todo listo y empezar las clases el lunes”, comentó la maestra Gloria García Altez.

CIFRAS. En las ceremonias del inicio del año escolar en las instituciones educativas María Inmaculada y Rosa de América estuvieron presentes, la directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete Morales, que mencionó que en la región Junín, un total de 365 mil 842 estudiantes de instituciones públicas y privadas retornan a clases este año. Asimismo, 26 mil 380 docentes estarán a cargo de la formación académica en 5 mil 698 instituciones educativas distribuidas en toda la región.

Enfatizó que durante el presente año las instituciones educativas deberán cumplir estrictamente con la planificación educativa, priorizando una educación inclusiva, intercultural y equitativa en beneficio de todos los estudiantes de la región.

El lunes será oficialmente el inicio del año escolar, pero la mayoría prefirió avanzar ayer con la ceremonia y el lunes no perder ni un minuto de clases efectivas.El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, manifestó que en Huancayo, cuentan con 1628 instituciones educativas entre públicas y privadas, estas últimas ya empezaron sus labores y ayer se dio la ceremonia del inicio del año escolar en 875 planteles públicos.

En la institución educativa Medalla Milagrosa de Auquimarca, tienen problemas por falta de aulas. Ante esa situación están habilitando tres aulas para 3 secciones diferentes y esperan que se culminen entre hoy y mañana de lo contrario habrá dificultades.