Con la instalación oficial de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), se dio inicio en la región Junín al proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026. En total, son cinco ODPE las que funcionan en la región: Huancayo, El Tambo, Jauja, Tarma y Chanchamayo, donde se realizó de manera simultánea el sorteo de los miembros de mesa que cumplirán un rol clave el día de los comicios.

Durante la ceremonia desarrollada en la ODPE Huancayo, el jefe de esta oficina, Jesús Loayza, precisó que la publicación de la lista de miembros de mesa se realizará en los distritos y centros poblados que comprende su jurisdicción. “A todos estos lugares vamos a publicar la lista de miembros de mesa donde corresponden”, señaló.

En el ámbito de la ODPE Huancayo, se instalarán 805 mesas de sufragio distribuidas en 92 locales de votación, principalmente instituciones educativas. Estas mesas permitirán atender a un total de 237 900 electores. Considerando que cada mesa cuenta con nueve miembros (3 titulares y 6 suplentes).

Por otro lado, la ODPE Chanchamayo administrará aproximadamente 127 locales de votación, con 1 026 mesas de sufragio para unos 292 700 electores; la ODPE El Tambo contará con 124 locales, 973 mesas y alrededor de 281 900 electores; la ODPE Jauja dispondrá de 77 locales, 456 mesas y aproximadamente 125 700 electores; mientras que la ODPE Tarma habilitará 55 locales, 431 mesas y atenderá a unos 124 300 electores.

En total en toda la región, más de 33 mil ciudadanos cumplirán el rol de miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

Respecto a las funciones de los miembros de mesa, se explicó que su labor se divide en tres etapas: instalación, sufragio y escrutinio. “El miembro de mesa recibe el paquete electoral, instala la mesa, verifica la identidad del elector, recibe el voto y finalmente realiza el conteo y llenado del acta”, se indicó. El trabajo es colegiado, aunque el presidente de mesa cumple un rol de dirección y firma de los documentos oficiales.

Uno de los puntos clave es la capacitación. El jefe de la ODPE Huancayo informó que: “Antes lo hacíamos con 30 días, pero ahora lo estamos haciendo con 45 días”, sostuvo, precisando que habrá capacitaciones presenciales y virtuales, además de dos jornadas centrales programadas para el 29 de marzo y el 5 de abril.

Asimismo, los miembros de mesa recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3 % de una UIT. “Además se les entrega un refrigerio, no un almuerzo”, aclaró Loayza Aramburú, indicando que el pago se realizará generalmente en menos de una semana tras la jornada electoral.

En cuanto a las sanciones, se recordó que los ciudadanos sorteados que no cumplan con ejercer el cargo serán multados con el 5 % de una UIT, es decir, aproximadamente 275 soles. A ello se suma la multa por omisión al voto, que varía según la clasificación del distrito: 110 soles en distritos no pobres, 55 soles en pobres no extremos y 27.50 soles en pobres extremos.

Sobre el periodo de tachas, el presidente del Jurado Electoral Especial de Huancayo, Julio Lagones, explicó que este se extiende por tres días. “Luego del sorteo, la ODPE publica la lista y los ciudadanos o partidos políticos pueden presentar tachas ante el Jurado Electoral Especial”, indicó añadiendo que las tachas proceden únicamente por impedimentos establecidos en la ley, como vínculos familiares con candidatos. “Los temas de salud o trabajo no son tacha, sino solicitudes de dispensa que se presentan en otra etapa”, aclaró, reafirmando que todo el proceso busca garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.