Sollozando, así llegó a la comisaría del distrito de El Tambo, Vanessa Huamán Ponce, madre de dos hijos, para denunciar por agresión física y psicológica al Director Regional de Trabajo, Efrain Cerrón Luján, militante del Partido Político “Perú Libre”. La trabajadora del área de patrocinio jurídico mortificada por los hostigamientos decidió hacer pública la denuncia contra el funcionario que ocupa el cargo de director regional desde el 2019.

Tras conocer la queja hecha el miércoles último, Vanessa Huamán fue despedida y no pudo marcar su ingreso este jueves cuando fue a laborar.

“El covid me afectó y perdí la audición del lado derecho, mi cita era para las 11 a.m en EsSalud. Fui a la oficina del director Cerrón para reclamar porqué no quiso firmar mi permiso por papeleta por salud y ante mi insistencia me forzó, me botó y me cayó un puñete en la costilla”, relató Vanessa Huamán.

La mañana de ayer, policías de la comisaría tambina, acudieron a la Dirección de Trabajo para realizar la constatación, pero Efrain Cerrón, se fue por la cochera. En la secretaría de la Dirección Regional de Trabajo, mencionaron que el funcionario estaba en una reunión en el Gobierno Regional de Junín. La agraviada explicó que es constantemente hostigada por los reclamos que hizo en cuanto a la entrega de material de escritorio, días feriados y otros, por ello incluso la rotaron a Satipo. “Están cometiendo un abuso de autoridad”, dijo mostrando el moretón que tenía en el brazo.