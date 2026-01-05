El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes se registró la ocurrencia de nieve en el Observatorio de Vigilancia Atmosférica de Marcapomacocha, en la región Junín, tal como se había advertido en el aviso meteorológico vigente para la sierra.

De acuerdo con el organismo técnico, entre el martes 6 y el miércoles 7 de enero se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia. El granizo se presentaría en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas afectarán localidades situadas sobre los 3,800 m s. n. m. de la sierra central y sur.

El Senamhi advirtió que estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, además de un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. Asimismo, se prevé lluvia ligera y dispersa hacia la costa.

TE PUEDE INTERESAR:

Para el martes 6 de enero, se esperan acumulados de precipitación de entre 10 y 19 mm/día en la sierra central, entre 13 y 24 mm/día en la sierra norte y valores de entre 11 y 26 mm/día en la sierra sur.

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y protegerse del frío, especialmente en las zonas altoandinas.