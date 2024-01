El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Cleto Quispe, señaló que aún no hacen uso del inmueble de 7 pisos que alquilaron por más de 2 millones de soles en la calle prolongación Cuzco. Sin embargo, según el contrato, los tres meses de gracia para la adecuación y el traslado vencieron el pasado 26 de diciembre por lo que ya deben ocupar dichas instalaciones debido a que el estado está pagando por ello.

Correo dio a conocer esta contratación directa que hizo la Corte para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del módulo del nuevo código penal, módulo civil corporativo de la litigación oral y módulo corporativo laboral. Quispe Paricagua dijo que fue una invitación directa a la empresa Inversiones VMS porque en todo Huancayo no existe un solo local con condiciones, solo este. “Lanzamos el concurso, no hay inmuebles adecuados en Huancayo, no existen locales adecuados para que funcione una institución pública, menos el Poder Judicial”, afirmó. Pero más adelante agregó: “Si lanzas a licitación Huancayo no tiene inmuebles”.

Esta construcción necesitó de 444 mil soles para ser adecuada para su funcionamiento. El presidente de la Corte dice que el monto fue para el cableado, para la división de oficinas, entre otras cosas. “Lo adecuamos para que funcione como despachos, la adecuación significa cableamos nosotros todo el sistema informático, el fluido eléctrico porque una construcción no siempre está construida (sic) como para que funcione un Poder Judicial”, sostuvo.