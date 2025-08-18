En San Ramón, provincia de Chanchamayo, un ciudadano fue víctima del robo de su canguro que contenía S/ 2000. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Av. Miguel Grau, cerca al parque El Avión, donde la víctima pidió apoyo inmediato a efectivos policiales que realizaban un operativo en la zona.

Tras una rápida persecución, los agentes de la Comisaría de San Ramón lograron detener a Julio César (39), acusado de la presunta comisión del delito contra el patrimonio – robo. Durante el registro personal se halló el canguro en poder del intervenido, aunque vacío.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público. La Policía Nacional reiteró su compromiso de lucha contra la delincuencia en favor de la seguridad ciudadana.