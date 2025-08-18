Los vecinos de la calle Gardenias, en el distrito de El Tambo, denunciaron que permanecen sin agua potable desde hace más de tres días debido a la rotura de una tubería durante los trabajos de la obra de pistas y veredas que ejecuta la Municipalidad Distrital.

El incidente ocurrió el último viernes, cuando obreros que laboraban en el proyecto municipal dañaron la red de agua. Sin embargo, la empresa de saneamiento recién fue notificada hoy para realizar las reparaciones, lo que generó malestar entre los moradores.

Los afectados exigen a la comuna y a la empresa prestadora de servicios mayor coordinación y rapidez en este tipo de casos, pues la falta del recurso hídrico viene afectando sus actividades cotidianas y su derecho al acceso básico al agua.