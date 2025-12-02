El soldado del Ejército Peruano, Rogel Ángel Arteaga Centeno (20), murió tras dos días de agonía luego de ser brutalmente embestido, junto a su amigo Ronaldiño Ramos Herrera (19), por una camioneta de placa B3B-490, presuntamente conducida por el suboficial PNP, Víctor Benito R.. El accidente ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre, alrededor de las 11:30 p. m., en la ruta hacia Chanchamayo. Testigos aseguran que dentro del vehículo se hallaron botellas vacías de cerveza, y que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol.

Isam Poma, compañero de los jóvenes y uno de los testigos, relató que ambos motociclistas estaban estacionados al borde de la vía cuando fueron arrollados. “La camioneta bajó a excesiva velocidad y los arrastró por una distancia larga. A mi compañero Ángel prácticamente le fracturó todo el cuerpo”, contó.

Tras el impacto, los ocupantes del vehículo huyeron, pero uno regresó minutos después. “Volvió y no podía ni hablar, incluso se había orinado en el pantalón. Supimos que se trata de un policía, porque vimos su placa en el carro”, señaló, asegurando que los vecinos vieron solo a dos personas a bordo, pese a que la familia del detenido insiste en que habría un tercero como conductor.

La muerte de Rogel ha devastado a su humilde familia proveniente de Andamarca. Su abuelo, Fidel Centeno Poma, recordó entre lágrimas que el joven estaba a punto de licenciarse del Ejército este 19 de diciembre y que el 29 cumpliría 21 años. “Su sueño era reengancharse. Siempre me decía: ‘Papito, voy a reengancharme para ayudarte cuando seas más viejito’”, expresó entre lágrimas.

Rogel era el segundo de tres hermanos y uno de los fundadores del club motociclista Byker Ninjas Aventureros, cuyos integrantes realizaron un plantón exigiendo justicia. Hasta la clínica llegaron familiares del policía acusado, quienes evitaron declarar, pero aseguraron que se harán cargo de los gastos. Sin embargo, la madre del agente insistió entre lágrimas en que su hijo “no conducía”, versión rechazada por testigos y amigos de las víctimas. Mientras tanto, el efectivo permanece detenido en la comisaría de La Merced, y el otro ocupante estaría prófugo.

Video relacionado: