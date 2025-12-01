La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo obtuvo una sentencia de 20 años de pena privativa de la libertad contra Cristofer Meza Colonio (22), identificado como autor de un delito que atentó contra la libertad sexual de una escolar de 16 años. El hecho ocurrió el 1 de enero de 2024, en el distrito de El Tambo.

El fallo fue logrado por el equipo fiscal dirigido por el fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez, y sustentado en juicio por el fiscal adjunto Pedro Jesús Núñez Romero, quien presentó elementos probatorios que llevaron al tribunal a establecer la responsabilidad penal del acusado, egresado de un instituto superior.

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado mantenía comunicación con la adolescente desde marzo de 2023 mediante redes sociales. El día del suceso, acudió al domicilio de la menor, donde ambos conversaron antes de que ocurrieran los hechos denunciados.

La madre de la adolescente informó lo sucedido a las autoridades y solicitó la intervención policial, que permitió la detención del investigado y el inicio de las diligencias correspondientes.

Además de la pena impuesta, el colegiado fijó el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.