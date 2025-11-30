Sus familiares rezaban todos los días por el milagro y, cuando se alistaban para la actividad de salud, les llegó la ingrata noticia: Alberto Montes Quispe (39), quien estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza en Lima por quemaduras severas, murió tras 10 días en estado crítico.

EN SICAYA

La explosión en un local de productos pirotécnicos en Sicaya, cobró una segunda víctima. El 18 de noviembre en un predio de la avenida Colectora, donde funcionaba un almacén de productos pirotécnicos con autorización de Sucamec, se produjo la explosión donde lamentablemente falleció en el acto Aldaír Montes Ribera (15), quien era un destacado arquero y ese día fue llevándole el almuerzo a su papá Alberto, quien trabajaba con su hermano Jhonston Montes Quispe (47).

También quedó malherido Eric Montes Velásquez (26), hijo de Jhonston, quien con graves quemaduras lucha por vivir en una cama UCI en Lima.

SOLIDARIDAD

Según los familiares Alberto Montes, hermano de la cantante Mily Montes, tenía quemaduras en más del 80% de su cuerpo y, pese al tratamiento especializado, no logró recuperarse.

Su sobrino Eric Montes, estudiante de Ingeniería de Sistemas sigue en UCI con quemaduras entre el 60% y el 69% de su superficie corporal y con insuficiencia respiratoria aguda.

Ayer, los deudos, realizaron una actividad de salud (pollada, truchada, chuleteada), para reunir fondos para costear la atención del sobreviviente y el sepelio y prepararon cerca de mil platos.