Vecinos del sector Santa Cruz, en la provincia de Concepción, denunciaron el colapso de la celda transitoria de residuos sólidos ubicada en la zona colindante con Quichuay, situación que viene afectando a cientos de familias por la acumulación de basura y la proliferación de insectos y roedores.

Saúl Barrientos, vecino del lugar, señaló que el problema se arrastra desde antes de la pandemia. “La basura la dejan expuesta durante días, no hay caleo ni fumigación. La proliferación de ratas y moscas ha crecido enormemente”, advirtió. Agregó que actualmente el área “ya ha colapsado y se está elevando como un montículo”.

Según indicó, entre 400 y 500 personas de Alto Perú y zonas aledañas resultan afectadas. “Hay niños con alergias, ronchas y diarreas; incluso han ido a la posta”, sostuvo, precisando que la Fiscalía de Medio Ambiente ya tomó conocimiento del caso.

Barrientos cuestionó el incumplimiento de compromisos municipales. “El alcalde se comprometió a cerrar la celda en noviembre y pasarse a otra, pero no han cumplido. La población está indignada y evaluamos nuevas medidas de protesta”, afirmó.

Finalmente, los vecinos exigieron una solución definitiva y no medidas temporales. “No queremos más parches. Necesitamos el cierre real de esta celda y un manejo técnico adecuado de los residuos”, remarcó.