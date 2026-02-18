Pese a la censura del presidente interino del Perú, José Jerí, el Comando Unitario de Lucha Junín, anunció que se realizará el paro de 48 horas programado para hoy y mañana, exigiendo la designación presupuestal y continuidad de lo avanzado con la Nueva Carretera Central. Mercados, transportistas y sociedad civil se suman a esta medida de lucha.

Convocatoria

Tras la censura de Jerí, los integrantes de la Comisión Multisectorial Nueva Carretera Central, sostuvieron una reunión de emergencia la tarde de ayer, donde acordaron continuar con el paro programado .

“A estas alturas (ayer) hemos concluido una reunión por la plataforma Zoom y decidimos reafirmar el paro de 48 horas que comienza el día de mañana (hoy). Dijimos que con Jerí o sin Jerí, el paro no se suspende”, señaló el secretario regional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Junín, Raúl Ariste.

La exigencia que presentó el Comité Multisectorial de la Nueva Carretera Central, es que el nuevo gobierno, asuma con responsabilidad la continuidad de la Carretera Central de cuatro carriles, en el tramo de Lima - Yauli (Junín).

“El que asuma el cargo, ya sea María del Carmen Alva o Édgar Reymundo, que también está voceado, queremos que nos encuentre en lucha. Vamos a recibir a cualquier presidente interino en lucha y que ponga en agenda ese primer punto, a la brevedad posible”, acotó el dirigente.

Se suman al paro

Los que confirmaron su participación de este paro, son los dirigentes del Mercado Modelo de Huancayo, también se suma el transporte urbano de ruta fija, además de los transportistas de carga y mercancía.

“La Confederación Nacional de Gremios de los transportistas de carga, hemos acordado paralizar las actividades y nos sumamos al paro con la medida de motores apagados por el día de mañana (hoy) y según la coyuntura veremos si ampliamos a los 2 días”, refirió el dirigente de la Asociación de Transportistas de Carga y Mercancías, Juan Carlos Lagos.

Los hombres del volante que prestan el servicio de transporte interprovincial, también anunciaron su apoyo con el paro programado en la región Junín. Todos coincidieron en que respetando el trazo definido para la Nueva Carretera Central, reduciría el tiempo de viaje de 8 hasta 4 o 5 horas, reduciendo también los costos de operación hasta en casi un 30%.

Acciones hoy

Las comunidades agrícolas, así como sociedad civil organizada, también señalaron su interés en acatar esta medida de lucha que busca dar continuidad a esta importante vía que unen la macro región central del país con la capital Lima.

“No se puede mencionar de bloqueo de puentes, ni carreteras, pero estamos anunciando que los agricultores del Alto Cunas, y sociedad civil organizada de toda la región Junín, saldrán a marchar por las calles”, finalizó Ariste Cárdenas.

La concentración en la zona sur de Huancayo, será en el parque de Los Héroes, en Chilca, en el cono norte será en el estadio Mariscal Castilla, de El Tambo, mientras que para los que provengan del Alto Cunas y la provincia de Chupaca, el punto de reunión, será en el distrito de Pilcomayo, con acceso hacia el puente Breña, donde se pondrán piquetes.

En La Oroya la concentración será en el paradero Tarma, a donde llegarían los manifestantes del valle del Mantaro.