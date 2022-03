Las exportaciones de Junín acumularon un valor de US$ 1,167 millones al cierre del 2021, lo que representa un aumento de 29.34% respecto a lo registrado en el 2019, según datos de la Sunat, consignados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y nuestro principal mercado es el Chino.

MIRA ESTO: Transportistas de 12 empresas anuncian paro contra dirección regional

La gerenta general de ComexPerú, Jessica Luna, resaltó que en comparación con el 2020, el valor de las exportaciones de Junín se mantuvo sin mayores cambios. Tuvo una caída de apenas 0.51%.

El resultado de las exportaciones de la región del 2021 se explicó principalmente por el comportamiento del sector tradicional, que acumuló envíos al exterior por US$ 1,047 millones. Por su parte, el sector no tradicional sumó exportaciones por US$ 119.72 millones.

El sector que lideró las exportaciones de Junín el año pasado fue el minero, con envíos por US$ 942 millones. Seguido por el sector agropecuario, con US$ 107 millones; y por el sector tradicional agrícola, con US$ 104 millones. Los principales productos exportados por la región fueron los minerales, cobre y concentrados por un valor de US$ 809.30 millones. También cafés sin descafeinar y sin tostar, con envíos por US$ 103.11 millones .

MIRA ESTO: Hospital El Carmen de Huancayo alquilará local para instalar 33 camas más

En el 2021, China se mantuvo como el principal mercado de los envíos de productos de Junín, En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, que desplazó de esa posición a Corea del Sur, país que en la actualidad bajó hasta el quinto lugar.